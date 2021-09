Dini “scrocca” il Financial Times al Senato nonostante non sia più Senatore? La sua replica (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ trascorso ormai quasi un quarto di secolo da quando Lamberto Dini era Presidente del Consiglio e sembrava quasi che si fosse allontanato dalle scene della politica, ma a quanto parte è ancora ben presente e attivo in Senato, seppure non sia più Senatore dal 2013. Leggi anche -> DDL Zan, è scontro aperto fra il Senatore Pillon ed Enzo Miccio, che replica a tono A quanto parte, a giudicare da un messaggio anonimo che ha preso a girare tra i banchi di Palazzo Madama (e cui hanno scritto decine di realtà online) l’ex Senatore “scroccherebbe“ le copie del ‘Financial Times’ presenti a disposizione dei Senatori. Questo biglietto, inizialmente presente solo nella sala di lettura del Senato, invitava “il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ trascorso ormai quasi un quarto di secolo da quando Lambertoera Presidente del Consiglio e sembrava quasi che si fosse allontanato dalle scene della politica, ma a quanto parte è ancora ben presente e attivo in, seppure non sia piùre dal 2013. Leggi anche -> DDL Zan, è scontro aperto fra ilre Pillon ed Enzo Miccio, chea tono A quanto parte, a giudicare da un messaggio anonimo che ha preso a girare tra i banchi di Palazzo Madama (e cui hanno scritto decine di realtà online) l’exre “scroccherebbe“ le copie del ‘’ presenti a disposizione deiri. Questo biglietto, inizialmente presente solo nella sala di lettura del, invitava “il ...

