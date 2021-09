Covid | a processo gestori e direttori di due Rsa nel Potentino per la morte di 22 anziani Rinviata a giudizio anche una madre superiora

(Di venerdì 24 settembre 2021)e direttore di due case di riposo del, in cui morirono 22 ospiti dinei mesi più duri della pandemia, sono stati rinviati acon le accuse di omicidio colposo plurimo e falso. I tre sono Nicola Ramagnano e Romana Varallo,della casa di riposo di Marsicovetere, e suor Fulgenzia Sangermano,della Suore missionarie catechiste del Sacro Cuore di Brienza che dirigeva una delle due casa di riposo. I primi due dovranno affrontare ilper l’accusa di circonvenzione di incapace, mentre il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale, Lucio Setola, ha prosciolto tutti dall’accusa di epidemia colposa. Il dibattimento comincerà il prossimo 17 ...

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 settembre, sono state effettuate 2.778 vaccinazioni.A ieri sono 417.754 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,4 per cento), di cui 363.985 hanno ricevuto anche la seconda dose (65,7 per cento) e 2.748 sono le persone che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 784.487 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).