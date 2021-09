Così i candidati vogliono conquistare il voto che basta a Morterone (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI – Assemblee in stile ‘svizzero', spazi per turisti in tenda, internet per attrarre lo smart working. Per conquistare le elezioni della 'rivoluzione', quelle dell'anno zero a Morterone che avrà un sindaco dopo decenni senza il cognome Invernizzi, basta un solo voto ma ci vuole qualcosa di speciale. E allora nel Comune più piccolo d'Italia, 26 abitanti al seggio, è tempo di programmi per i due candidati forestieri: Andrea Grassi, 32 anni, imprenditore di Villa d'Adda, proposto dal Partito Gay Lgbt+, e Dario Pesenti, 58 anni, avvocato di Lecco per la lista ‘Morterone Insieme'. "Puntare sul turismo ecosostenibile e sui social" “Il primo passo è riaprire la casa comunale – spiega all'AGI il più giovane – è assurdo che i cittadini che hanno problemi debbano andare a venti chilometri dal paese, a Ballabio”. E fin ... Leggi su agi (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI – Assemblee in stile ‘svizzero', spazi per turisti in tenda, internet per attrarre lo smart working. Perle elezioni della 'rivoluzione', quelle dell'anno zero a Morterone che avrà un sindaco dopo decenni senza il cognome Invernizzi,un soloma ci vuole qualcosa di speciale. E allora nel Comune più piccolo d'Italia, 26 abitanti al seggio, è tempo di programmi per i dueforestieri: Andrea Grassi, 32 anni, imprenditore di Villa d'Adda, proposto dal Partito Gay Lgbt+, e Dario Pesenti, 58 anni, avvocato di Lecco per la lista ‘Morterone Insieme'. "Puntare sul turismo ecosostenibile e sui social" “Il primo passo è riaprire la casa comunale – spiega all'AGI il più giovane – è assurdo che i cittadini che hanno problemi debbano andare a venti chilometri dal paese, a Ballabio”. E fin ...

