Cos’è e come si usa un paper wallet

Leggi su cityroma

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tra i tanti tipi diper Bitcoin ilè senz’altro quello più semplice e sicuro, ma non è facile da utilizzare per i neofiti. In questo articolo spieghiamocreare autonomamente e usare un, seguendo le linee guida di blockchain.info ed utilizzando il sito bitaddress.org per creare un indirizzo valido e la relativa coppia di chiavi pubblica e privata. Unnon è nient’altro che un pezzo di carta sul quale vengono stampati gli indirizzi e le chiavi private. Dal momento che un indirizzo può essere utilizzato anche solamente per conservare dei Bitcoin, non è necessario nessun tipo di applicazione per riceverne, quindi un pezzo di carta può essere sufficiente. Anche per controllare il saldo è necessario ...