(foto: Andia/ Universal Images Group via Getty Images)Un senso quasi dimenticato, messo in ombra rispetto a tutti gli altri persino all'interno del mondo clinico, tanto che le tecniche per studiarlo o per prendersene cura si contano sulla punta delle dita. Prima della pandemia l'olfatto era proprio questo, tanto che mentre non ci sogneremmo mai di definire una persona non vedente o sorda senza averla sottoposta a esami biometrici, nel caso dell'odorato la maggioranza delle indagini si è sempre basata solo sul riferito dei pazienti e poco più. Fino alla pandemia di Covid-19, quando i disturbi sensoriali a carico dell'odorato – e anche del gusto – hanno ricordato quanto questa sfumatura della nostra sensorialità sia invece importantissima per la salute. Di questo abbiamo discusso con Paolo Boscolo Rizzo, professore di ...

Cosa hanno scoperto i primi ricercatori italiani che hanno studiato la perdita di olfatto a causa di Covid-19 I ricercatori Paolo Boscolo Rizzo e Giancarlo Tirelli sono stati tra i primi in Italia a indagare i disturbi di odorato e gusto connessi a Covid-19. Un filone di ricerca oggi invece in pieno fermento ...

