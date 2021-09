Chiellini: “La Juventus ora è una barca in tempesta, ma arriveremo in porto” (Di venerdì 24 settembre 2021) Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’Italian Tech Week di cui è ospite. Serve tempo per trovare un equilibrio. Nel mondo di oggi non c’è pazienza e non c’è tempo, siamo sempre in movimento, sempre tutti di corsa. In questo momento siamo un po’ in tempesta ma in porto ci arriveremo. C’è il tempo per recuperare e la nave in porto arriverà, se ammaccata o a vele spiegate lo vedremo più avanti. Con tanto lavoro e sacrificio ce la faremo, insieme a passione e disciplina. In questo momento sto discretamente bene, se sarà bravo e fortunato ad avere continuità nel prossimo anno potrei anche esserci. Bisogna però pensare al presente e non troppo al futuro. Europei? Sono state emozioni indescrivibili, che ci hanno legato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Giorgio, difensore e capitano della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’Italian Tech Week di cui è ospite. Serve tempo per trovare un equilibrio. Nel mondo di oggi non c’è pazienza e non c’è tempo, siamo sempre in movimento, sempre tutti di corsa. In questo momento siamo un po’ inma inci. C’è il tempo per recuperare e la nave inarriverà, se ammaccata o a vele spiegate lo vedremo più avanti. Con tanto lavoro e sacrificio ce la faremo, insieme a passione e disciplina. In questo momento sto discretamente bene, se sarà bravo e fortunato ad avere continuità nel prossimo anno potrei anche esserci. Bisogna però pensare al presente e non troppo al futuro. Europei? Sono state emozioni indescrivibili, che ci hanno legato ...

