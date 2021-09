Chi è Samy Youssef? Età | vita privata | carriera e Instagram

Leggi su novella2000

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tutte le informazioni sul modello, dalla biografia, alla, la sua fidanzata, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 15 settembre 1995Luogo di Nascita: Sharm el-SheikhEtà: 26 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: VergineProfessione: modelloFidanzata: informazione non disponibileTatuaggi: non ha tatuaggi visibiliProfilo: @realetà, altezza L'articolo proviene da Novella 2000.