Bibbiano | arriva la prima richiesta di condanna | un anno e 6 mesi per l’assistente sociale Benati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set — Si parla ancora diladidel processo Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti in provincia di Reggio Emilia: une seidi reclusione, avanzata oggi dalla pm Valentina Salvi al termine della sua requisitoria nei confronti delBeatrice. Si torna a parlare diLa donna, 31 anni, è una dei due imputati ad avere fattodi rito abbreviato. Il secondo è Claudio Foti, lo psicoterapeuta della onlus Hansel e Gretel di Torino, il «guru» dicoinvolto anche nell’inchiesta Veleno relativa ad un presunto giro di pedofili nella Bassa Modenese che, come per ...