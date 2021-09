Berrettini-Auger-Aliassime oggi, Laver Cup 2021: orario d’inizio, tv, programma, streaming (Di venerdì 24 settembre 2021) oggi, venerdì 24 settembre, l’edizione 2021 della Laver Cup di tennis, che si gioca sul cemento indoor di Boston, negli Stati Uniti, vedrà scattare il confronto tra i team di Europa e Mondo, che si sfideranno per tre giorni per conquistare l’ambito trofeo. Nel primo dei tre giorni dedicati alla gara a squadre ciascuna vittoria varrà un punto. Tra i quattro match previsti (tre singolari ed un doppio), è in programma anche la sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il canadese Felix Auger-Aliassime, nel secondo match dalle ore 19.00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, ed in diretta live testuale su OA Sport. programma Laver CUP ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021), venerdì 24 settembre, l’edizionedellaCup di tennis, che si gioca sul cemento indoor di Boston, negli Stati Uniti, vedrà scattare il confronto tra i team di Europa e Mondo, che si sfideranno per tre giorni per conquistare l’ambito trofeo. Nel primo dei tre giorni dedicati alla gara a squadre ciascuna vittoria varrà un punto. Tra i quattro match previsti (tre singolari ed un doppio), è inanche la sfida tra l’azzurro Matteoed il canadese Felix, nel secondo match dalle ore 19.00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Eurosport 1, in direttasu Eurosport Player e Discovery+, ed in diretta live testuale su OA Sport.CUP ...

