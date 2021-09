Basket | Nazionale Sacchetti ct fino a conclusione degli Europei 2022

Advertising

martamaimone : RT @Eurosport_IT: Gigi #Datome ?? Nazionale ? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Gigi #Datome ?? Nazionale ? - Eurosport_IT : Gigi #Datome ?? Nazionale ? - infoitsport : Basket, Gigi Datome: 'Tengo sempre alla Nazionale, ci sarò agli Europei del 2022' - STnews365 : Basket, Datome: 'Nazionale? Mi sono messo una mano sulla coscienza'. Intervistato da Tuttosport, il giocatore dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nazionale

Tiscali.it

Il coach azzurro guiderà l'Italia nelle prime qualificazioni mondiali ROMA - Meo Sacchetti sarà il commissario tecnico dellamaschile fino alla conclusione dell'EuroBasket 2022. Lo ha stabilito il Consiglio Federale della Fip riunitosi oggi a Roma. L'attuale ct, in carica dal settembre 2017, guiderà dunque gli ...Meo Sacchetti Meo Sacchetti sarà il Commissario Tecnico dellaSenior Maschile fino alla ... Museo deldi Bologna In occasione del recente soggiorno a Bologna per la Supercoppa LBA, il ...Il progetto rivolto ai ragazzi cesenati è stato lanciato oggi dai Tigers assieme a Comune, Conad, "Livio Neri", Cesena 2005 e Nuova Virtus Cesena ...Allianz e Geas Basket hanno presentato oggi la prima squadra che scenderà in campo per la nuova stagione in A1 presso la Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che affian ...