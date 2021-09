Analisi settimanale: Bitcoin e Dash di nuovo in rosso, Tezos rialzista (Di venerdì 24 settembre 2021) Il mercato delle criptovalute probabilmente terminerà la settimana in una condizione ribassista dopo aver bruciato i guadagni registrati nelle ultime 24 ore Il mercato delle criptovalute ha iniziato la settimana in cattive condizioni, infatti la maggior parte delle criptomonete hanno perso oltre il 10% del loro valore. Bitcoin (BTC) e alcune tra le principali altcoin, sono però riuscite a ribaltare le cose a metà settimana quando il market cap complessivo si è avvicinato di nuovo alla soglia dei 2 trilioni di dollari. Gli orsi hanno tuttavia ripreso il controllo del mercato e il market cap è sceso di nuovo sotto la soglia dei 1.900 miliardi di dollari. Nel breve termine gli orsi sembrano avere il controllo quindi i prezzi delle criptovalute potrebbero scendere ulteriormente nelle prossime ore. Prospettiva del prezzo del ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 24 settembre 2021) Il mercato delle criptovalute probabilmente terminerà la settimana in una condizione ribassista dopo aver bruciato i guadagni registrati nelle ultime 24 ore Il mercato delle criptovalute ha iniziato la settimana in cattive condizioni, infatti la maggior parte delle criptomonete hanno perso oltre il 10% del loro valore.(BTC) e alcune tra le principali altcoin, sono però riuscite a ribaltare le cose a metà settimana quando il market cap complessivo si è avvicinato dialla soglia dei 2 trilioni di dollari. Gli orsi hanno tuttavia ripreso il controllo del mercato e il market cap è sceso disotto la soglia dei 1.900 miliardi di dollari. Nel breve termine gli orsi sembrano avere il controllo quindi i prezzi delle criptovalute potrebbero scendere ulteriormente nelle prossime ore. Prospettiva del prezzo del ...

