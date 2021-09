Zuppa di Porro del 23 settembre 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) Zuppa di Porro. Sul green pass, metà lega non vota. Sallusti se la prende con gli onorevoli scrocconi. La follia delle multe a chi non controlla le colf. Remuzzi e la ragionevole proposta di tenere a casa solo i bimbi positivi. L’irragionevole proposta governativa di decidere i virologi da mandare in tv. Il Domani trova un altro colpevole (seeeeee… come il loro editore) per dei bonifci sospetti: roba da pazzi. da leggere per capire la follia del giornalismo manettaro. Oggi apporvano la rifoma cartabia, un brodino, basta leggere in cosa consiste. Tutti i rubrichisti si occupano dei cinghiali, che palle. Per fortuna che Facci c’è e si occupa di Sala. Ferrara pazzo di Conte: perseverare diabolico Ancora sulla cinese evergrande e sulle bollette italiane. Sulla Stampa parlano Ganrielli e Tridico: wau #rassegnastampa23sett L'articolo proviene da Nicola ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 settembre 2021)di. Sul green pass, metà lega non vota. Sallusti se la prende con gli onorevoli scrocconi. La follia delle multe a chi non controlla le colf. Remuzzi e la ragionevole proposta di tenere a casa solo i bimbi positivi. L’irragionevole proposta governativa di decidere i virologi da mandare in tv. Il Domani trova un altro colpevole (seeeeee… come il loro editore) per dei bonifci sospetti: roba da pazzi. da leggere per capire la follia del giornalismo manettaro. Oggi apporvano la rifoma cartabia, un brodino, basta leggere in cosa consiste. Tutti i rubrichisti si occupano dei cinghiali, che palle. Per fortuna che Facci c’è e si occupa di Sala. Ferrara pazzo di Conte: perseverare diabolico Ancora sulla cinese evergrande e sulle bollette italiane. Sulla Stampa parlano Ganrielli e Tridico: wau #rassegnastampa23sett L'articolo proviene da Nicola ...

Lunga vita a Rete 4, l'unica rete che regala emozioni sfidando i tabù del politicamente corretto. Perfino con Forum della Palombelli Porro che nel condurre il programma veste i panni del dottor Jekyll , mentre al mattino sui propri canali social con la sua Zuppa si scatena a colpi di 'Toc toc!' in versione mister Hyde .

Giorgetti, la sinistra cerca il nuovo Fini Nicola Porro

Vaccini, uno studio rivela quale protegge di più 00:00 Corriere e Repubblica senza green pass, oggi pensano alle riforme di Draghi. 02:47 Riforma fiscale, il Sole 24 ore sull’abolizione dell'Irap. 04:30 ...

