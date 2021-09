Uomini e-Donne: Ida non convince per niente Gianni Sperti (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri 22 Settembre 2021 è andata in onda alle 14:45 su Canale 5 la nuova puntata di Uomini e-Donne che ha riservato molto nervosismo. Ida è stata attaccata al centro dello studio da Graziano il ragazzo che lei ha scartato per continuare con Marcello. Ma quando si è cominciato a parlare di Armando e della breve storia con Ida gli animi si sono accesi e Gianni ha dichiarato che Ida è ancora interessata all’uomo ma la donna ha negato tutto. Uomini-e-Donne: le prime esterne dei tronisti Uomini e-Donne: il confronto Ida-Graziano Ida Platano ha cominciato la stagione con la conoscenza con Graziano e Marcello. La dama ha detto di provare qualcosa per uno dei cavalieri, cioè Marcello. Graziano però spiega che le cosa tra lui e Ida andavano a gonfie vele e non si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri 22 Settembre 2021 è andata in onda alle 14:45 su Canale 5 la nuova puntata die-che ha riservato molto nervosismo. Ida è stata attaccata al centro dello studio da Graziano il ragazzo che lei ha scartato per continuare con Marcello. Ma quando si è cominciato a parlare di Armando e della breve storia con Ida gli animi si sono accesi eha dichiarato che Ida è ancora interessata all’uomo ma la donna ha negato tutto.-e-: le prime esterne dei tronistie-: il confronto Ida-Graziano Ida Platano ha cominciato la stagione con la conoscenza con Graziano e Marcello. La dama ha detto di provare qualcosa per uno dei cavalieri, cioè Marcello. Graziano però spiega che le cosa tra lui e Ida andavano a gonfie vele e non si ...

