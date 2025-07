Dazi la partita di Tajani negli Usa | Accelerare sul negoziato per soluzione win-win

(Adnkronos) – La partita Usa-Ue sui dazi entra nel vivo a poco più di due settimane dal primo agosto, data fatidica indicata dal presidente Donald Trump per l'entrata in vigore di tariffe al 30% sulle merci europee se non sarà raggiunto un accordo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiara l'urgenza del momento. "Accelerare" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dazi - partita - tajani - accelerare

Segnali di accordo Bruxelles-Stati Uniti: stringiamo i tempi sulla partita dei dazi - La Casa Bianca pressa: basta deroghe dopo i 90 giorni. L’Unione apre alla richiesta di ridurre l’aliquota dell’imposta sulle società .

Mercati, perché Trump ha già perso la partita con finanza e credibilità | «Bessent: «Insostenibili gli attuali dazi con la Cina» - Per quattro volte la rivolta dei mercati e delle imprese ha imposto al presidente Usa drastiche retromarce

L’acquisto di gas americano non risolve la partita dei dazi - Il negoziato commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea è iniziato, e si giocherà su due partite: gas e cannoni.

FORUM IN MASSERIA 2025 | Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani dialoga con... Vai su Facebook

Dazi Usa, Tajani a Washington e la partita dell'Italia; L'Ue affina la lista dei controdazi agli Usa da 72 miliardi: ci sono le carni, i Suv, il bourbon - Trump: con l'Ue parliamo e facciamo progressi; Dazi, le ultime notizie in diretta | Contromisure Ue, nella lista bourbon e componenti per Boeing. Trump: «Stiamo parlando con l'Europa, faremo progressi».

Dazi, la partita di Tajani negli Usa: "Accelerare sul negoziato per soluzione win-win" - Ue sui dazi entra nel vivo a poco più di due settimane dal primo agosto, data fatidica indicata dal presidente Donald Trump per l'entrata in vigore di tariffe al 30% sulle ... Segnala msn.com

Tajani in Usa, sui dazi 'lavoriamo a un accordo win win' - Nella sua visita a Washginton, Tajani ha avuto incontri col segretario di Stato, Marco Rubio, il presidente della ... Secondo ansa.it