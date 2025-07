Che sia il caso Almasri o siano i dazi, per il governo l’occasione è sempre buona per scappare dal Parlamento e dal confronto. Avs, Pd, M5S, Iv, Azione e PiĂą Europa hanno chiesto ieri nell’Aula della Camera un’informativa urgente di Giorgia Meloni sui dazi. Le opposizioni chiedono un’informativa urgente a Meloni. “Trump ha deciso i dazi al 30%, una scelta irresponsabile che rischia di portare una crisi economica e sociale enorme”, Meloni “ha il dovere di condividere la strategia del governo con le opposizioni. Venga immediatamente in Aula”, ha detto Angelo Bonelli di Avs. “Sono passate 72 ore dall’annuncio di Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La stangata dei dazi la pagheranno i lavoratori, ma l’unica risposta di Giorgia è la fuga dal Parlamento