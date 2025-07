Usa dal 6 agosto i contro-dazi Ue per Trump l’accordo c’è | 30%

Il bandito della Casa Bianca Donald Trump ha detto che un accordo sui dazi con l’Unione Europea c’è già ed è quello che ha stabilito lui con la lettera che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Cina: Pil 2Q meglio del previsto ma i consumi interni stentano. Per ora niente stimoli da Pechino • L'export continua a trainare l'economia della Cina. Il 12 agosto finisce "armistizio" con Trump e si dovrà trovare accordo sui dazi Vai su X

Trump annuncia dazi al 30% da agosto per l'Ue e il Messico. Von der Leyen: 'Lavoriamo a un accordo, ma pronte le contromisure'. VIDEO. #ANSA Vai su Facebook

L'Ue affina la lista dei controdazi agli Usa da 72 miliardi: ci sono le carni, i Suv, il bourbon - Trump: con l'Ue parliamo e facciamo progressi; Usa, dal 6 agosto i contro-dazi Ue, per Trump l’accordo c’è: 30%; Dazi, Trump: «Progressi con l’Ue, credo saremo tutti contenti». Giorgetti: «Oltre il 10% tariffe insostenibili».

Dazi, l'ottimismo di Trump: «Andrà tutto bene con la Ue» - Bruxelles è cauta sulle contromisure, ma il commissario Sefcovic è pronto a volare negli Usa. Lo riporta msn.com

Ue, controdazi dal 6 agosto. E Trump: stiamo trattando - Ma preparandosi anche al peggio, con l’incubo del “no deal” tornato a materializzarsi e ... ilmessaggero.it scrive