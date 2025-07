Nuovi LEGO droidi di Star Wars | quale scegliere?

le ultime novità nel mondo lego star wars: i nuovi modelli di droidi. Il settore dei set LEGO dedicati a Star Wars continua a offrire prodotti di grande fascino e qualità , con l’introduzione di nuove versioni di droidi iconici. Questi modelli, pensati sia per i collezionisti che per gli appassionati, si distinguono per dimensioni, dettagli e prezzo. L’estate 2025 vede il debutto di due set particolarmente attesi: il Chopper (C1-10P) Astromech Droid e il Battle Droid con STAP. Entrambi rappresentano fedelmente le figure più amate della galassia lontana, confermando la volontà di LEGO di arricchire la propria gamma con prodotti di alta qualità . 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

