Emissari Ue a Washington prosegue la trattativa

Il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico sui dazi prosegue. Lo conferma lo stesso Donald Trump. “Stiamo parlando con l’Ue”, ha detto il presidente americano. Mentre i tecnici Ue volano a Washington. L’Europa comincia a calibrare la risposta. Intanto l’Europa comincia a calibrare la risposta. I primi controdazi Ue contro le tariffe imposte da Trump su acciaio e alluminio – finora congelati per favorire il dialogo -, dal valore di 21 miliardi di euro, scatteranno il 6 agosto in caso di mancato accordo, riferiscono fonti Ue vicine al dossier. La decisione sul secondo pacchetto da 72 miliardi di euro, ora al vaglio dei Paesi membri e pensato per reagire alle misure statunitensi su dazi reciproci e auto, sarĂ invece valutata “in base all’evoluzione delle trattative”, evidenziano le stesse fonti riportate dall’Ansa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Emissari Ue a Washington, prosegue la trattativa

