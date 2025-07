Caso Garlasco perito | Esaurito Dna sulla garza Secondo l’autopsia Chiara non morse l’assassino

(Adnkronos) – Esaurito il dna sulla garza utilizzata per il nuovo incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. La traccia con la "maggiore concentrazione maschile" – circa 4 picogrammi rispetto alla concentrazioni nell’ordine dei 40.000 picogrammi della vittima – che ha portato a identificare un cromosoma Y ignoto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: garlasco - esaurito - garza - chiara

Garlasco, esaurito il dna sulla garza: il paragone con Massimo Bossetti e l'omicidio di Yara Gambirasio - Caso Garlasco: traccia Dna maschile compatibile col medico Ferrari esaurita, nessun riscontro su Sempio.

Caso Garlasco, esaurita la traccia di Dna maschile nella bocca di Chiara: cosa significa; Garlasco, esaurito il dna sulla garza: il paragone con Massimo Bossetti e l'omicidio di Yara Gambirasio; Caldo, sale allerta: oggi 3 città con bollino arancione.

Caso Garlasco, perito: "Esaurito Dna sulla garza". Secondo l'autopsia Chiara non morse l'assassino - Esaurito il dna sulla garza utilizzata per il nuovo incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Come scrive msn.com

Garlasco, esaurito il dna sulla garza: il paragone con Massimo Bossetti e l'omicidio di Yara Gambirasio - Caso Garlasco: traccia Dna maschile compatibile col medico Ferrari esaurita, nessun riscontro su Sempio. Scrive virgilio.it