Ucraina Schlein Molto preoccupanti le oscillazioni di Trump su Putin

ROMA (ITALPRESS) – “Le oscillazioni di Trump su Putin sono molto preoccupanti: lo abbiamo visto più volte assumere le ragioni dell’aggressore e quando si va a votare lui non accetta mai che sia stata la Russia ad aggredire l’Ucraina. Oggi sembra più arrabbiato, ma non è questo il modo di affrontare una guerra che va avanti da tre anni”. Lo sottolinea la segretaria del Pd Elly Schlein a In onda su La7. “L’Unione europea deve pretendere di sedersi a quel tavolo, perchè è sbagliato che tutto si discuta nelle telefonate tra Trump e Putin – prosegue Schlein -. In gioco ci sono anche interessi di sicurezza europei: l’Ucraina non può essere lasciata sola, ma dall’Unione europea è mancato lo sforzo diplomatico e politico per isolare la Russia e costruire le condizioni per negoziare una pace giusta, cioè alle condizioni degli ucraini”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ucraina, Schlein: “Altro che Meloni pontiera, l’Italia ha perso il treno” - ROMA – Giorgia Meloni? “Altro che pontiera, l’Italia con lei ha perso il treno”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione della puntata di ‘5 minuti’ andata in onda ieri sera su Raiuno.

Schlein “Italia a testa alta con gli Usa, sull’Ucraina siamo rimasti in panchina” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non deve rompere la relazione irrinunciabile con gli Stati Uniti e lo stesso non deve fare l’Unione europea: si può stare però in quella relazione a testa alta come fanno gli altri paesi europei, dicendo a Trump che sui dazi si sbaglia; da quando c’è il nuovo presidente americano Meloni su Gaza si è ammutolita del tutto e ha minimizzato per mesi la questione dei dazi”.

Lo sapeva, Giorgia Meloni. Da due giorni. Ne aveva parlato giovedì con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiuse in uno stanzino al primo piano della nuvola dell’Eur a margine della conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Vai su Facebook

Schlein su Trump: “Preoccupante ambiguità su Putin. L’Ue non può restare fuori dal tavolo” - Schlein accusa Trump di ambiguità su Putin e chiede un ruolo attivo per l’Ue: “Non si può decidere tutto tra Trump e Putin, l’Europa deve sedere al tavolo”. Da la7.it