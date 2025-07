Una vergogna smisurata

Massacri immani a Gaza, da quasi due anni. Non mi capacito che a Israele sia consentito qualunque crimine senza la minima reazione dei Paesi democratici. Com’è possibile? Diana Verri Via email Gentile lettrice, quello che avviene ogni giorno sotto i nostri occhi e con totale assenso dei nostri governi, è una vergogna di dimensioni storiche al cospetto della quale rischia di sbiadire anche la saga del nazismo tedesco. I bambini uccisi dalle bombe sono per certi versi i meno sfortunati. Va peggio a uomini, donne e bambini che muoiono vivendo: arrestati senza alcuna prova come “sospetti” terroristi, detenuti senza mandato, torturati nelle prigioni e perfino negli ospedali: sono a letto, incatenati per mesi ai polsi e alle caviglie, bendati 24 ore su 24 e non possono neppure andare al gabinetto, costretti a fare i propri bisogni nei pannoloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it