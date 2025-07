3DS Luma3DS v13.33 | Novità Fix e Miglioramenti per il tuo Nintendo 3DS

Luma3DS, il firmware custom più popolare per Nintendo 3DS, ha appena ricevuto la versione v13.3.3, portando con sé importanti correzioni e miglioramenti per gli utenti. Se possiedi un 3DS moddato, questa è un’aggiornamento che non puoi perdere! Cosa c’è di nuovo in Luma3DS v13.3.3?. Correzioni Importanti. Fix per lo sfarfallio e il burn-in degli schermi IPS Alcuni utenti con schermi IPS (soprattutto dopo l’uso dello splash screen ) riscontravano problemi di flickering.. La causa era un codice obsoleto che disabilitava il PWM e il segnale LCD senza spegnere correttamente la tensione, portando a malfunzionamenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

