“Un grande annuncio”. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il momento è arrivato (Di giovedì 23 settembre 2021) Adesso siamo finalmente arrivati alla svolta, stando alle ultime indiscrezioni lanciate in queste ore. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto annunciando di essere legati sentimentalmente, sono pronti a fare qualcosa che inevitabilmente segnerà in modo positivo la loro vita. I fan sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di poter vedere esaudito questo loro sogno. Già a ‘Verissimo’ era arrivata qualche anticipazione da parte della campionessa di nuoto. Questo quanto aveva dichiarato davanti a Silvia Toffanin: “bbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa. Matteo è la persona migliore che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Adesso siamo finalmente arrivati alla svolta, stando alle ultime indiscrezioni lanciate in queste ore., dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto annunciando di essere legati sentimentalmente, sono pronti a fare qualcosa che inevitabilmente segnerà in modo positivo la loro vita. I fan sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di poter vedere esaudito questo loro sogno. Già a ‘Verissimo’ era arrivata qualche anticipazione da parte della campionessa di nuoto. Questo quanto aveva dichiarato davanti a Silvia Toffanin: “bbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa.è la persona migliore che ...

Advertising

CoopMatch : Milano: Educatore per Comunità educativa Minori (Coop La Grande Casa) - MassimoFerr : RT @CCKKI: Un grande annuncio: il presidente cinese #XiJinping dice all'#UNGA che la #Cina???? non costruirà nuovi progetti di energia a #car… - Ecatetriformis : RT @CCKKI: Un grande annuncio: il presidente cinese #XiJinping dice all'#UNGA che la #Cina???? non costruirà nuovi progetti di energia a #car… - OttobreInfo : RT @CCKKI: Un grande annuncio: il presidente cinese #XiJinping dice all'#UNGA che la #Cina???? non costruirà nuovi progetti di energia a #car… - 4Tchat : RT @CCKKI: Un grande annuncio: il presidente cinese #XiJinping dice all'#UNGA che la #Cina???? non costruirà nuovi progetti di energia a #car… -