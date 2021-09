Uma Thurman ha svelato il suo segreto più tenebroso | un attacco inevitabile

Advertising

Da 'www.lastampa.it'In un articolo sul 'Washington Post'rivela il suo 'segreto più oscuro'. 'Avevo 15 anni e ho abortito', scrive la diva di 'Kill Bill' usando il suo ...Lo scrive tra parentesi,, di quella sofferenza che le ha spezzato il cuore, ma come chiarisce più avanti nell'editoriale pubblicato dal Washington Post : Parentesi aperte come ferite Quindi, nella realtà, quella ...In un articolo sul 'Washington Post' Uma Thurman rivela il suo "segreto piu' oscuro". "Avevo 15 anni e ho abortito", scrive la diva di "Kill Bill" usando il suo dramma personale per attaccare la nuova ...In reazione al divieto quasi totale dell'aborto che è ora in vigore in Texas, Uma Thurman ha condiviso la sua esperienza di interruzione di gravidanza da adolescente.