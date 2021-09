True Detective | Cary Fukunaga | Lavorare allo show è diventato scoraggiante per via di Nic Pizzolatto

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il regista di, è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la serie HBO citando gli scontri col creatore della serie Nic. I dissidi tra il registae il creatore diNicnon sono un segreto per nessuno. Il cineasta, a breve nelle sale con No Time to Die, è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la serie HBO nonostante l'incredibile successo rivelando che per lui proseguire era "" quando è stato dato più potere a. Quando è approdato nella produzione di...

... il prossimo film di fantascienza post - apocalittico americano diretto da Miguel Sapochnik famoso per il suoi capolavori Fringe , Masters of Sex ,, Il trono di Spade e interpretato ...Da "Fringe" a "Banshee", da "" a "Game of Thrones". Per quanto riguarda quest'ultimo titolo, Sapochnik è stato posto alla guida di una delle puntate più apprezzate dello show e, in ...Il regista di True Detective, Cary Fukunaga, è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la serie HBO citando gli scontri col creatore della serie Nic Pizzolatto. I dissidi tra i ...Dalla promozione stampa del nuovo film di James Bond, Cary Fukunaga torna a parlare della sua versione cinematografica di ...