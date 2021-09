Tratto della Pontina sarà chiusa per sei mesi, ecco dove e perchè (Di giovedì 23 settembre 2021) Una sezione importante della Pontina sarà chiusa per sei mesi. Si è conclusa una riunione in Prefettura per discutere delle problematiche relative alla viabilità per la città di Terracina, già interessata dalla chiusura della Galleria Tempio di Giove. Anas ha infatti fatto notare la necessità di realizzare nuovi interventi di messa in sicurezza del ponte sul fiume Badino per un periodo di sei mesi a partire da novembre. Il Tratto della Pontina interessato va dal km 105+800 al km 105+900. La circolazione dei mezzi pesanti verrà deviata sulla provinciale Migliara 53 e sull’Appia. La restante tipologia di traffico verrà indirizzata lungo via Pantani da Basso e via Badino vecchia, per le quali si sta tra l’altro valutando ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Una sezione importanteper sei. Si è conclusa una riunione in Prefettura per discutere delle problematiche relative alla viabilità per la città di Terracina, già interessata dalla chiusuraGalleria Tempio di Giove. Anas ha infatti fatto notare la necessità di realizzare nuovi interventi di messa in sicurezza del ponte sul fiume Badino per un periodo di seia partire da novembre. Ilinteressato va dal km 105+800 al km 105+900. La circolazione dei mezzi pesanti verrà deviata sulla provinciale Migliara 53 e sull’Appia. La restante tipologia di traffico verrà indirizzata lungo via Pantani da Basso e via Badino vecchia, per le quali si sta tra l’altro valutando ...

