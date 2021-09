STRISCIA LA NOTIZIA 2021 2022 | COPPIE | VELINE | INVIATI E NOVITÀ DEL TG DI ANTONIO RICCI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 23 settembre 2021), affiancato da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, ha ufficialmente presentato la 34° edizione dila, uno dei pilastri di Canale 5, al via lunedì 27 settembre alle 20.35. Ho scelto questi conduttori perché mi piace vincere facile. Siani non è solo un attore, ma anche un regista, se la canta e se la suona. Vanessa per me è un sogno che si avvera, è completa, ironica, basta che faccia un’espressione e ti dà già un commento. Dopo di loro ci saranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, poi Greggio e Iacchetti, poi un mese di Manzini-Scotti, poi si chiude con Michelle e Gerry Scotti. L’ideatore disvela ledella stagionedel tg satirico Mediaset. Ci saranno nuove rubriche e nuovi ...