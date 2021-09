Spalletti | “Vogliamo vincere il più possibile | senza avere l’ossessione del primo posto”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 23 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa azzurra in vista della sfida contro la Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul fatto che il Napoli giochi dopo Inter e Milan “Per noi è indifferente. Sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo disputare le partite cercando di vincerne il più, per portare a casa il risultato,del primato in classifica. Non l’abbiamo, si guarda solo a giocare buone gare e portare via il massimo”. Su Zielinski “È un calciatore che ha qualità, corsa, tiro, tecnica. E’ un calciatore completo, forte, che a causa degli Europei ha ritardato un po’ la condizione e speriamo di averlo al meglio oggi”. Sulla staffetta Lozano-Politano “Io ho così ...