SIT | utile pari a 9 | 5 milioni di euro nel 1° semestre

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di SIT, società quotata sull’MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha approvato i risultati consolidati del primo2021. I ricavi consolidati sono statia 190,3di, in crescita del 42,7% rispetto allo stesso periodo 2020 (+34,8% senza considerare la società portoghese Janz acquisita alla fine del 2020). le vendite della Divisione Heating sono state di 144,7(+38,3%), quelle della Divisione Metering di 43,2(+59%). L’EBITDA consolidato è statoa 28,9di(+90,6% rispetto al primo2020), l’netto consolidato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SIT utile

Teleborsa

Group ha terminato il semestre con unnetto di 9,52 milioni di euro, rispetto ai 3,82 milioni contabilizzati nella prima metà del 2020. A fine giugno 2021 l' indebitamento netto era salito ......9 milioni di euro (+90,6% rispetto al primo semestre 2020), l'netto consolidato pari a 9,5 ... Qualità, brand e reputazione hanno premiato i prodottianche in questa fase favorevole di mercato"...(Teleborsa) - Il CdA di SIT, società quotata sull'MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha approvato ...SIT Group prevede di realizzare nel secondo semestre 2021 vendite per un valore sostanzialmente in linea con il primo semestre ...