“Sì, sono davvero io”. Famoso in tutta Italia (e non solo), ma ai Soliti Ignoti nessuno lo ha riconosciuto: chi è (Di giovedì 23 settembre 2021) Ai Soliti Ignoti, il programma di Rai 1 condotto ormai da tantissimo tempo da Amadeus che va in onda dopo il Tg 1 e prima della programmazione della serata della rete ammiraglia Rai, come ospiti c’erano Gigi e Ross. Come è solito in queste ultime sere a giocare e provare a portare a casa un po’ di soldini un personaggio Famoso. Ieri sera alla sfida contro le identità c’era il duo di comici che ha giocato per destinare la sua possibile vincita a Terres des Hommes, la Onlus impegnate nella difesa dei diritti dei bambini e nella promozione di uno sviluppo equo, senza alcuna discriminazione etnica, religiosa, politica, culturale o di genere. La partita di Gigi e Ross è partita subito con il piede giusto e dopo aver azzeccato diverse identità il duo è arrivato a un bottino di 205mila euro. tuttavia davanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Ai, il programma di Rai 1 condotto ormai da tantissimo tempo da Amadeus che va in onda dopo il Tg 1 e prima della programmazione della serata della rete ammiraglia Rai, come ospiti c’erano Gigi e Ross. Come è solito in queste ultime sere a giocare e provare a portare a casa un po’ di soldini un personaggio. Ieri sera alla sfida contro le identità c’era il duo di comici che ha giocato per destinare la sua possibile vincita a Terres des Hommes, la Onlus impegnate nella difesa dei diritti dei bambini e nella promozione di uno sviluppo equo, senza alcuna discriminazione etnica, religiosa, politica, culturale o di genere. La partita di Gigi e Ross è partita subito con il piede giusto e dopo aver azzeccato diverse identità il duo è arrivato a un bottino di 205mila euro.via davanti ...

Advertising

WeAreTennisITA : JASMINE CAMPIONESSA ?????? In Slovenia, Paolini batte Riske per 7-6 6-2, vince così il 1° titolo in carriera ?? ?? “Son… - PBPcalcio : Questo #Milan cresce e continuerà a farlo. Gli sbagli ci sono stati , ma fanno parte del processo... la verità è ch… - Kpopvalee9 : Oddiooo, ma cosa sto leggendo??vi siete davvero arrabbiati con eric perché è uscito con dei suoi amici? rispettando… - ilrestodite : 4 libri al mese sono davvero pochi per parlare di un 'miglioramento' ?? io li leggo nella norma se non di più - attachedtoyouth : RT @deadghia: invidio quelli che riescono davvero a viversela senza troppi pensieri per la testa perché poi ci sono io che sono completamen… -