Sfigurata a vita da un intervento estetico | la confessione choc di Linda Evangelista

(Di giovedì 23 settembre 2021) Su Instagram la top model canadese ha raccontato il suo dramma personale, deformata per colpa di un trattamentoandato male e che l'ha fatta sprofondare nella depressione: "Vivo da reclusa"

La top model, che ha rivelato via social di essere '' a causa di un intervento estetico, ... che è effettuata in day surgery , mediamente in un paio di giorni si torna allanormale, ...... Zeltiq Aesthetics, nel tentativo di andare avanti con la suae sradicare la vergogna che ... il motivo è che sono stata brutalmentedalla procedura CoolSculpting (Criopolisi, ndr) di ...Solo adesso Linda Evangelista ha avuto il coraggio di rivelare il suo dramma. Le reazioni di Cindy Crawford e Naomi Campbell ...Dopo il caso di Linda Evangelista, che si dice "sfigurata", ecco cos'è la criolipolisi: a cosa serve, quanto costa, rischi, requisiti ...