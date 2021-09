Sassuolo-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di giovedì 23 settembre 2021) La sesta giornata di Serie A 2021/22 propone, domenica 26 settembre alle ore 15, presso il Mapei Stadium, l’inedito match Sassuolo-Salernitana. Entrambe le squadre sono in evidente difficoltà. I neroverdi, attualmente quattordicesimi con 4 punti, sono reduci da tre sconfitte consecutive, mentre i granata, ultimi con un solo punto, vengono dal pareggio casalingo ottenuto con grande fatica e in rimonta contro il Verona. Necessario, quindi, per le due compagini rialzare la testa. Sassuolo-Salernitana: come potrebbero schierarsi in campo? Gli emiliani attueranno qualche cambio rispetto ai precedenti incontri. Davanti a Consigli, la difesa dovrebbe essere composta da Tojian, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. A centrocampo, turno di riposo per Boga che sarà sostituito da Frattesi a far coppia con Maxi Lopez. In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) La sesta giornata di Serie A 2021/22 propone, domenica 26 settembre alle ore 15, presso il Mapei Stadium, l’inedito match. Entrambe le squadre sono in evidente difficoltà. I neroverdi, attualmente quattordicesimi con 4 punti, sono reduci da tre sconfitte consecutive, mentre i granata, ultimi con un solo punto, vengono dal pareggio casalingo ottenuto con grande fatica e in rimonta contro il Verona. Necessario, quindi, per le due compagini rialzare la testa.: come potrebbero schierarsi in campo? Gli emiliani attueranno qualche cambio rispetto ai precedenti incontri. Davanti a Consigli, la difesa dovrebbe essere composta da Tojian, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. A centrocampo, turno di riposo per Boga che sarà sostituito da Frattesi a far coppia con Maxi Lopez. In ...

Advertising

Luca_Wrld : My @SerieA_EN a prediction 1.inter 2. Napoli 3. Milan 4. Atalanta 5. Juventus 6. Lazio 7. Roma 8. Fiorentina 9.… - Castolo90 : RT @lbertozzi: Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazio, Napoli… - KaiserNewland : RT @lbertozzi: Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazio, Napoli… - MarlomMontagna : RT @lbertozzi: Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazio, Napoli… - The_Naan : RT @lbertozzi: Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazio, Napoli… -