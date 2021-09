Santonocito Fdi | dalla Bonaccorsi lo spot migliore per il centrodestra

(Di giovedì 23 settembre 2021) – “Il I Municipio è il cuore di Roma, luoghi unici e bellissimi, invidiato da tutto il mondo ma troppo spesso abbiamo visto incuria e abbandono, cassonetti strapieni, marciapiedi pieni di erbacce, aiuole senza fiori e strade piene di buche. Una fotografia onesta e puntuale della situazione del nostro territorio da due mandati governato dal Partito Democratico. Peccato che le parole venganocandidata alla presidenza del Pd, Lorenza”. Così in una nota Lorenzo(nella foto), candidato per ilalla Presidenza del I Municipio. “Il Pd decida: o per loro è inutile governare i Municipi oppure, come ha fatto la, si certifica il fallimento dell’Alfonsi e la necessità di voltare pagina con il, come del resto continuano a chiederci ...

Advertising

infoitinterno : Municipio Roma I, in centro la sfida tra Bonaccorsi (Pd) e Santonocito (FdI) -

Ultime Notizie dalla rete : Santonocito Fdi

RomaDailyNews

invece propone "la messa in sicurezza di alcune aree del territorio completamente abbandonate e la lotta all'a busivismo commerciale per rilanciare il centro storico lasciato nell' ...Lorenzo), candidato al municipio I, è oggi consigliere I municipio per, eletto con il maggior numero di preferenze alle elezioni 2016. Patrizio Di Tursi (Fi), che si presenta al ...In lizza per il presidente del Municipio I (167mila residenti) pure Federica Festa (M5S) e Giuseppe Lobefaro (Azione). I pentastellati in centro non hanno mai brillato ...