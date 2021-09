Sampdoria-Napoli | probabili formazioni | Ospina ancora titolare Dubbio in difesa

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 23 settembre 2021) La formazione delche sfida lanon cambierà molto da quella di Udinese: confermatoin porta, c’è Zielinski. Con ognità ci sarà anche Rrahmani in, con Manolas che per la terza volta consecutiva non patirà nella formazione. Sembra quasi un avvicendamento nelle gerarchie oramai tra il difensore ex Verona e quello ex Roma. FormazioneLuciano Spalletti non vuole puntare al turnover e cambierà pochissimo per la sfida con la. Il tecnico deve farea meno di Ghoulam, Mertens, Lobotka e Demme che non sono tra i convocati. Calciatori che vengono segnalati in ripresa ma che non sonoal meglio della condizione fisica. Dunque a ...