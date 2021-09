Roma | la lupa di Romolo e Remo diventa un cinghiale | il meme virale sul degrado capitolino

(Di giovedì 23 settembre 2021) Non la, ma un: cambia l'animale che allatta i leggendari fondatori della città di. A modificare, ironicamente, la leggenda è untosui social. Ancora una volta si mette nel mirino la cattiva gestione della Capitale, con cinghiali che vanno a spasso per la città, spaventando residenti e turisti. Negli ultimi giorni sono stati diffusi sempre più video online di bestiole che si aggirano indisturbate per le strade e nei parchi, arrivando addirittura alle porte di un asilo nido. A tal proposito, sentita dai giornalisti, una signora del posto si è detta spaventata: "Io ho molta paura di vedermeli spuntare davanti la mattina quando accompagno i bambini a scuola".

Tammy Abraham è già un beniamino della tifoseria, ma sta facendo di tutto per farsi amare ancora di più. Prima del calcio d'inizio di Roma-Udinese si è caricato cantandoeaccompagnando con la mano l'ur ...La Capitale, che aveva il sangue della Lupa, pare scuoiata. Si è avverato l'inimmaginabile: non è invasa dai Lanzichenecchi ma dai cinghiali ...