Raffaella Fico | com’è diventata la figlia Pia | è bellissima!

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 23 settembre 2021)è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Una presenza che è essenzialmente un ritorno dopo quell’edizione ormai lontana del Grande Fratello, datata 2008. Oggi è una donna e madre di una bellissima bambina di nome Pia.laoggi la bimba?-AltranotiziaUn ritorno da donna e da madre, dopo esserci stata da giovanissima in cerca di successo.è ritornata lì dove tutto ha avuto inizio. La sua carriera, gli amori, con il loro naturale seguito di gioie, dolori, ansie, paure. E’ rientrata in quella casa sapendo che, questa volta, ci saranno due meravigliosi occhi in più che la osserveranno e la incoraggeranno. Sono gli occhi della persona più importante della vita della ...