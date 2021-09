Pd | Prodi | ' Letta leader? Lo diranno elettori'

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ormai in tutte le democrazie illo scelgono gli". Romanorisponde così a L'Aria che Tira su La7 quando gli viene chiesto se Enricopotrà essere ildella coalizione di centrosinistra. "Io credo che il compito di- e qui ci siamo abbracciati, perchè siamo d'accordo - è far tornare il partito un partito dove centinaia di migliaia di persone discutono, ci sono tesi, programmi, contenti". Ma trae Giuseppe Conte saràchi prende un voto in più? "Queste sono le regole generali nelle democrazie".

Mi ha fatto piacere che, di recente, più volte, l'amico Romano Prodi abbia suggerito a Enrico Letta e al Pd una correzione di rotta in tale direzione. Sono convinto che le sirene del populismo si ... In queste settimane è salta fuori il nome di Romano Prodi, l'ex premier che ci ha portati nell'Euro ... "Il Foglio", parla di un nuovo possibile candidato, portato avanti da Letta: Paolo Gentiloni. 'Le ... Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ormai in tutte le democrazie il leader lo scelgono gli elettori". Romano Prodi risponde così a L'Aria che Tira su La7 quando gli viene chiesto se Enrico Letta potrà essere ...