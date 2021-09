Patto Draghi-Confindustria. E Bonomi boccia Quota 100 (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse non poteva essere altrimenti. Scegliere di cambiare, l’Assemblea 2021 di Confindustria, la seconda dell’era pandemica e la prima da quando Mario Draghi è a Palazzo Chigi ha sancito tutta la sintonia tra un mondo industriale uscito con le ossa rotte dal flagello del Covid, ma ora finalmente pronto a carburare nuovamente e macinare Pil e lui, Draghi. Stavolta la location non era quella tradizionale, il Parco della Musica. Ma il ben più spazioso Palazzo dello Sport dell’Euro. Dove tre quarti di governo, leader sindacali, manager di Stato, imprenditori di grosso e piccolo calibro, hanno ascoltato la relazione del presidente Carlo Bonomi, incastonata in 26 pagine dense di suggerimenti, raccontate in 45 minuti di intervento. Che l’assise degli industriali fosse tutta, o quasi, nel segno di Mario ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse non poteva essere altrimenti. Scegliere di cambiare, l’Assemblea 2021 di, la seconda dell’era pandemica e la prima da quando Marioè a Palazzo Chigi ha sancito tutta la sintonia tra un mondo industriale uscito con le ossa rotte dal flagello del Covid, ma ora finalmente pronto a carburare nuovamente e macinare Pil e lui,. Stavolta la location non era quella tradizionale, il Parco della Musica. Ma il ben più spazioso Palazzo dello Sport dell’Euro. Dove tre quarti di governo, leader sindacali, manager di Stato, imprenditori di grosso e piccolo calibro, hanno ascoltato la relazione del presidente Carlo, incastonata in 26 pagine dense di suggerimenti, raccontate in 45 minuti di intervento. Che l’assise degli industriali fosse tutta, o quasi, nel segno di Mario ...

