Napoli | Mertens verso il rientro | può tornare contro il Cagliari

Advertising

OptaPaolo : 2 - Victor #Osimhen è il primo giocatore del #Napoli a realizzare una doppietta in #EuropaLeague da Dries #Mertens… - Ftbnews24 : ?? #Infermeria Napoli, Mertens verso la guarigione: in campo contro il Cagliari #Napoli #UdineseNapoli #Spalletti… - napolipiucom : Mertens scalpita, ecco quando rientra. Spalletti attende Lobotka e Demme #CalcioNapoli #DriesMertens #napoli… - Spazio_Napoli : Mertens sta bene, tornerà presto tra i convocati: ecco quando - gilnar76 : Mertens sta bene, tornerà presto tra i convocati: ecco quando #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens

...seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!...dovrebbe tornare tra i convocati tra la gara con il Cagliari e quella con lo Spartak Mosca, ...FormazioneLuciano Spalletti non vuole puntare al turnover e cambierà pochissimo per la sfida con la Sampdoria. Il tecnico deve fare ancora a meno di Ghoulam,, Lobotka e Demme che non ...Il ritorno in campo del belga è ormai questione di pochi giorni Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna rivela le ultime sul ritorno in ...L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sui profili dei giocatori indisponibili per infortunio ...