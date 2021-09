Meno tre: i tormenti di Mr Laschet (Di giovedì 23 settembre 2021) Le prossime elezioni per il Parlamento in Germania si terranno il 26 settembre. I candidati sono Armin Laschet, Olaf Scholz e Annalena Baerbock. Al momento nei sondaggi è davanti Scholz. Secondo l'ultimo sondaggio Insa l'Spd di Olaf Scholz potrebbe vincere il doppio dei seggi del collegio elettorale come Cdu-Csu di Armin Laschet mentre l'AfD è ancora primo in Sassonia e Turingia orientale. Il vantaggio della Spd di Olaf Scholz sull'Unione Cdu-Csu di Armin Laschet si è ridotto a tre punti. La ricerca per la Bild dà la Spd al 25 per cento, la Cdu-Csu al 22 per cento, i Verdi al 15 per cento, i liberali della Fdp al 12 per cento, Alternativa per la Germania all'11 per cento e la Linke al 6,5 per cento. Un altro sondaggio di Insa uscito lunedì dava la Spd al 25 per cento, in vantaggio di cinque punti sul blocco Cdu-Csu, mentre ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Le prossime elezioni per il Parlamento in Germania si terranno il 26 settembre. I candidati sono Armin, Olaf Scholz e Annalena Baerbock. Al momento nei sondaggi è davanti Scholz. Secondo l'ultimo sondaggio Insa l'Spd di Olaf Scholz potrebbe vincere il doppio dei seggi del collegio elettorale come Cdu-Csu di Arminmentre l'AfD è ancora primo in Sassonia e Turingia orientale. Il vantaggio della Spd di Olaf Scholz sull'Unione Cdu-Csu di Arminsi è ridotto a tre punti. La ricerca per la Bild dà la Spd al 25 per cento, la Cdu-Csu al 22 per cento, i Verdi al 15 per cento, i liberali della Fdp al 12 per cento, Alternativa per la Germania all'11 per cento e la Linke al 6,5 per cento. Un altro sondaggio di Insa uscito lunedì dava la Spd al 25 per cento, in vantaggio di cinque punti sul blocco Cdu-Csu, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Meno tre Referendum, restano gli ostacoli Se da un lato non si può negare che verrà meno la mobilitazione abituale dei simpatizzanti per la ... Salvini rischia grosso sul voto Edoardo Novelli, sociologo dell'Università Roma Tre Referendum, no ...

Salvini dovrebbe dimenticarsi la Meloni Salvini rischia grosso sul voto Edoardo Novelli, sociologo dell'Università Roma Tre Salvini e ... Meno male che c'è Draghi Avanti ma indietro: Salvini chiede una cabina di regia. Letta persino una ...

Covid: Oms, 3,6 mln casi in 7 giorni, continua calo contagi e morti Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - Continua a calare il numero settimanale di contagi e morti Covid nel mondo. Tra il 13 e il 19 settembre, i casi segnalati sono stati oltre 3,6 milioni (-9% rispett ...

