Mattarella all’Italia Team di Tokyo: “Siete stati squadra con l’intero Paese” (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi”. Un discorso conciso ma significativo quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato di fronte agli atleti dell’Italia Team olimpica e paralimpica. In platea anche il Presidente del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, insieme al sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. Se quest’ultima ha insistito sul gioco di squadra azzurro, che è parte anche degli staff tecnici e medici, partendo dalle società sportive e dal nucleo famigliare dei campioni che poi conquistano trofei nel mondo, Mattarella ha sottolineato quella simbiosi umana e sportiva che l’intero ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostroè in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi”. Un discorso conciso ma significativo quello che il presidente della Repubblica Sergioha pronunciato di fronte agli atleti dell’Italiaolimpica e paralimpica. In platea anche il Presidente del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, insieme al sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. Se quest’ultima ha insistito sul gioco diazzurro, che è parte anche degli staff tecnici e medici, partendo dalle società sportive e dal nucleo famigliare dei campioni che poi conquistano trofei nel mondo,ha sottolineato quella simbiosi umana e sportiva che...

