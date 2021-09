Live Sampdoria-Napoli 0-4 Dentro anche Ounas e Petagna

(Di giovedì 23 settembre 2021) A caccia del primo posto. Dopo la rotonda vittoria di Udine, iltorna in campo a Genova e cerca tre punti per riprendersi la vetta della classifica. Non sarà gara facile contro la...

Advertising

calciomercatoit : ?? 76' - GOOOOOOL DEL TORINO! #Pjaca sblocca la partita, svettando di testa SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 LIVE TORINO-LAZIO 1-O LIVE ???? #SerieATIM - zazoomblog : Live Sampdoria-Napoli 0-4 Annullata la rete di Candreva - #Sampdoria-Napoli #0-4 Annullata - LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: ?? 50' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! #Osimhen firma la sua doppietta e porta i partenopei sullo 0-3 SAMPDORIA-NAPOLI 0-3 LIV… - Iamnaples : ?? NAPOLI S-T-R-A-R-I-P-A-N-T-E! #ZIELINSKI SI UNISCE ALLA FESTA DEL GOL #LiveIamNaples #SampdoriaNapoli… - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #SampdoriaNapoli 0-4: azzurri calano il poker con #Zielinski -

Ultime Notizie dalla rete : Live Sampdoria

0, Napoli 2. ad_dyn Doppia occasione per i blucerchiati, prima con Silva che costringe Ospina ad un salvataggio clamoroso poi, sul corner successivo, ancora decisivo il colombiano sul colpo ...In campo- Napoli 0 - 4 e Torino - Lazio 0 - 0 DIRETTA- Napoli 0 - 4: al 59' gol di Zielinski- Napoli 0 - 3: Doppietta di Osimhen al 50'- Napoli 0 - 2: Al 39' raddoppia Ruiz con un gran tiro dal limite- Napoli 0 - 1 : Azzurri in vantaggio al 10' con Osimhen Il Napoli è pronto alla terza trasferta consecutiva dopo ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live. 68' - Doppio cambio per il Napoli: escono Insigne e Zielinski, rimpiazzati da Politano ed Elmas. 64' - OSIMHEN! Ins ...Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli, posticipo del turno infrasettimanale. Per aggiornare premi F5. 64' – Osimhen vicino alla triplet ...