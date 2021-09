Juventus | Dybala e le sue 200 partite in bianconero | così nasce un leader

Leggi su footdata

(Di giovedì 23 settembre 2021) Pauloha collezionato oggi la sua 200ª partita da titolare con la, contando tutte le competizioni. Weston McKennie ha collezionato la sua presenza numero 50 con lain tutte le competizioni. Laha battuto in trasferta lo Spezia 3-2 nell’incontro valido per la quinta giornata di Serie A. Al ‘Picco’ ospiti in vantaggio al 28? con Kean, i liguri rimontano con Gyasi (33?) e Antiste (49?). La squadra di Allegri pareggia con Chiesa (66?) e trova la rete della vittoria con De Ligt (72?). Primo successo in campionato per la, che sale a 5 punti. Spezia fermo a quota 4. Questa è solo la seconda volta nelle ultime 60 stagioni in cui laha subito almeno otto gol nelle prime cinquedi Serie A, la prima nel 2010/11 ...