I talebani | ' Manderemo ambasciatori nei paesi che ci riconoscono'

Advertising

globalistIT : - il_bagatto : RT @LaviniaBLR: Sono d’accordo nel far venire qui tutte le donne afghane e per giustizia noi manderemo lì tutte le nostre femministe piddin… -

Ultime Notizie dalla rete : talebani Manderemo

Globalist.it

"Dopo che ci riconosceranno, se riconosceranno il nostro governo, allora invieremo i nostri ambasciatori e speriamo che accada presto", ha detto il portavoce deie viceministro dell'...Parole che evocano quelle dei: "Meglio che ora rimaniate a casa, per sicurezza". Che le capitali europee ragionino su aiuti economici a Islamabad per tenere fuori dall'Ue il flusso ...Il portavoce dei talebani e viceministro dell'Informazione Zabihullah Mujahid: "Un nuovo ambasciatore verrà inviato anche in Russia, per esempio, se Mosca riconoscerà il governo ad interim dei taleban ...Cesare De CarloSì, alla fine ha vinto lui. Ha vinto Osama Bin Laden, lo sceicco terrorista. E oggi, nel mortificante ventennale del più grave attacco subito dagli StatiUniti dopo Pearl Harbor, risuona ...