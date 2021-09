I fondi alla conquista della Serie A, ed è un bene (Di giovedì 23 settembre 2021) Non è bello ma piace. Anzi, va di moda malgrado i suoi numeri siano così brutti da far spavento prima di tutto a chi ci è già dentro e sta gettando al vento una montagna di soldi. E' il calcio italiano che ha le tasche vuote e una marea di debiti, ma che continua ad attirare investitori e soldi dall'estero, meglio se fondi di investimento made Usa o UK che tradizionalmente si muovono non per passione ma per interesse. La cessione del Genoa al fondo 777 Partners che chiude la lunga era di Enrico Preziosi è stato solo l'ultimo tassello di un puzzle che va componendosi e che, ad oggi, ha messo nelle mani di proprietà straniere 8 club di Serie A su 20 più un'altra galassia di società nelle Serie minori. Meglio se localizzate in piazze riconoscibili internazionalmente (Parma e Pisa, ad esempio) e se provenienti da storie di dissesto e ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) Non è bello ma piace. Anzi, va di moda malgrado i suoi numeri siano così brutti da far spavento prima di tutto a chi ci è già dentro e sta gettando al vento una montagna di soldi. E' il calcio italiano che ha le tasche vuote e una marea di debiti, ma che continua ad attirare investitori e soldi dall'estero, meglio sedi investimento made Usa o UK che tradizionalmente si muovono non per passione ma per interesse. La cessione del Genoa al fondo 777 Partners che chiude la lunga era di Enrico Preziosi è stato solo l'ultimo tassello di un puzzle che va componendosi e che, ad oggi, ha messo nelle mani di proprietà straniere 8 club diA su 20 più un'altra galassia di società nelleminori. Meglio se localizzate in piazze riconoscibili internazionalmente (Parma e Pisa, ad esempio) e se provenienti da storie di dissesto e ...

