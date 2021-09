Green pass per i parlamentari, sì della Camera: ora tocca al Senato (Di giovedì 23 settembre 2021) Green pass obbligatorio per entrare alla Camera e frequentare tutti gli spazi di Montecitorio: entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre e riguarderà anche il personale e i lavoratori esterni, oltre ovviamente i deputati. Così l’Ufficio di presidenza di Montecitorio, che lo ha approvato all’unanimità, ha voluto allineare l’aula al decreto valido per tutti i luoghi di lavoro: allo stesso modo i parlamentari contrari al Green pass andranno incontro a delle sanzioni, partendo dalla sospensione (da due a quindici giorni) e lo stop alla diaria, pari a 206 euro al giorno. Il via libera era arrivato poco prima dalla conferenza dei capigruppo alla Camera. La palla ora passa al Senato, che discuterà della misura il prossimo 5 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021)obbligatorio per entrare allae frequentare tutti gli spazi di Montecitorio: entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre e riguarderà anche il personale e i lavoratori esterni, oltre ovviamente i deputati. Così l’Ufficio di presidenza di Montecitorio, che lo ha approvato all’unanimità, ha voluto allineare l’aula al decreto valido per tutti i luoghi di lavoro: allo stesso modo icontrari alandranno incontro a delle sanzioni, partendo dalla sospensione (da due a quindici giorni) e lo stop alla diaria, pari a 206 euro al giorno. Il via libera era arrivato poco prima dalla conferenza dei capigruppo alla. La palla oraa al, che discuteràmisura il prossimo 5 ...

