Green pass: ecco il decreto per i lavoratori pubblici e privati pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in G.U. entra in vigore il decreto Green pass per lavoratori pubblici e privati. ecco il testo Ufficiale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in G.U. entra in vigore ilperil testoL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - borghi_claudio : A ribadire l'impegno già preso in commissione il Governo ha accolto oggi il mio ordine del giorno per l'accompagnam… - radio_milano : RT @GiorgiaMeloni: 5 voti di fiducia in 48 ore. Il governo Draghi sospende - di fatto - la democrazia parlamentare. Nonostante abbia la ter… - Massimo94238231 : RT @LaVeritaWeb: Massimo Gramellini sul «Corriere» paragona Carlo Freccero a «un signore con i baffetti» per aver osato criticare il green… -