Grande Fratello Vip, la fidanzata di Amedeo Goria: "Polpettino mio, le ragazze ti stanno usando" (Di giovedì 23 settembre 2021) Continuano le accuse di Vera Miales la compagna del giornalista sportivo che è sotto accusa dal Moige Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 settembre 2021) Continuano le accuse di Vera Miales la compagna del giornalista sportivo che è sotto accusa dal Moige

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - Carmen19937 : Siamo in Italia ! Se vogliono parlare in inglese che andassero all estero e non rompessero i coglioni qui ! Ma guar… - zerostareseren0 : Grande Fratello ma perché non dividiamo le principesse così salviamo Lulù e facciamo fuori le altre due? grazie tvb ?? #GFVIP -