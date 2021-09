GF Vip 6, nasce il primo amore nella casa: tenere effusioni tra i due – VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) All’interno della casa più spiata d’Italia nasce la prima coppia della sesta edizione. I due si lasciano andare a tenere effusioni. Il GF Vip 6 è tornato e già regala diversi colpi di scena e scoop da cronaca rosa. Dopo tanti mesi di attesa il programma condotto da Alfonso Signorini è tornato a intrattenere ed L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) All’interno dellapiù spiata d’Italiala prima coppia della sesta edizione. I due si lasciano andare a. Il GF Vip 6 è tornato e già regala diversi colpi di scena e scoop da cronaca rosa. Dopo tanti mesi di attesa il programma condotto da Alfonso Signorini è tornato a intrated L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GianlucaIncollu : @BarbieXanax Scusa eh, non ce la faccio. Non voglio difendere twitch, ma se il tuo discorso vale ance per twitter e… - BarbieXanax : @GianlucaIncollu il fatto che nasca per i gamers conta poco, Twitter nasce per le news e gente che parla con i vip,… - astrvjk : domani se non mi dovessi sedere nel banco con la mia cara amica capiterei con uno dei vip della scuola che mi sta s… - Diva_VIP : RT @pannabella56: E quando il giorno nasce e l’altro va a dormire che cambia tutto... #BuongiornoATutti ????… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021: nasce la prima coppia? Intime confessioni -