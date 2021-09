Coronavirus | 4 061 contagi in un giorno | tasso di positività all’1 | 3% ieri 1 | 4% Sono 63 i decessi

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il bollettino del 23 settembre63 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore., 22 settembre, l’incremento deiera stato di 67 unità. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 130.551. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +4.061 positivi. Il totale degli attualmente positivi è di 105.083, mentre4.649.906 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali3.650 i ricoverati con sintomi nei reparti di terapia ordinaria. In 505invece i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 30 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 100.928 seguono un regime ...